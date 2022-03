https://fr.sputniknews.com/20220302/pourquoi-les-sirenes-ont-elles-ete-declenchees-ce-mercredi-en-france-1055450267.html

Pourquoi les sirènes ont-elles été déclenchées ce mercredi en France?

Pourquoi les sirènes ont-elles été déclenchées ce mercredi en France?

Pour ne pas effrayer la population, les autorités françaises ont préviennent prévenu de la vérification du fonctionnement des sirènes ce 2 mars. Elles ont... 02.03.2022, Sputnik France

2022-03-02T14:09+0100

2022-03-02T14:09+0100

2022-03-02T14:09+0100

france

sirène

alerte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1045237194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55c53ca8e9aec5ab8281ee8aa9fba65b.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Les préfectures françaises ont prévenu les habitants des tests prévus ce 2 mars.Il s’agit des traditionnels essais qui se produisent chaque premier mercredi du mois. Les sirènes du système d’alerte seront déclenchées, comme le rapportent Les pompiers de France sur Twitter.Les autorités de la plupart des communes procèdent ainsi tous les mois pour veiller au bon fonctionnement des 4.500 sirènes de l’Hexagone, précise Les dernières nouvelles d’Alsace.Prévenir des catastrophesLes pompiers expliquent que ce signal se compose de trois cycles d’une durée totale d’une minute et 41 secondes, avec une pause de cinq secondes.Le média précise que les sirènes servent à avertir la population de catastrophes naturelles comme les inondations ou les feux de forêts, ou d'une grande catastrophe, comme un nuage toxique ou un accident nucléaire.La ville de Strasbourg a publié le 1er mars un communiqué prévenant les habitants de tels essais.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

france, sirène, alerte