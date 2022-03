https://fr.sputniknews.com/20220302/pres-de-220000-infections-quotidiennes-en-coree-du-sud-un-nouveau-record-inquietant-1055445271.html

Près de 220.000 infections quotidiennes en Corée du Sud, un nouveau record inquiétant

Près de 220.000 infections quotidiennes en Corée du Sud, un nouveau record inquiétant

La Corée du Sud a recensé, mercredi, 219.241 nouvelles infections au Covid-19, un nouveau record inquiétant dans ce pays qui fait face à une poussé inquiétante... 02.03.2022

Ce chiffre porte à 3.492.686 le nombre des infections en Corée du Sud depuis le début de la pandémie il y a deux ans, a indiqué l’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA). Le pays a également enregistré mercredi 96 nouveaux décès liés à la pandémie, portant le nombre de morts à 8.266 depuis le premier cas d’infection au Covid-19 détecté dans le pays en 2020. Les autorités sanitaires sud-coréennes avaient averti que la pandémie devrait atteindre son pic à la mi-mars avec des infections quotidiennes qui pourraient dépasser les 250.000. Le gouvernement sud-coréen a suspendu mardi le système de passe vaccinal pour 11 types de lieux publics, dont les restaurants, les cafés, les cinémas et les musées. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Kwon Deok-cheol, a indiqué que le gouvernement devait assouplir le système de passe vaccinal pour certains établissements en raison du " très faible risque de transmission " si les personnes portent un masque de protection. Jusqu’à présent, 31,51 millions de personnes, ou 61,4 pc de la population du pays, ont reçu une dose de rappel. Le nombre de personnes entièrement vaccinées a atteint 44,37 millions, représentant 86,5 pc de la population, selon la KDCA.

