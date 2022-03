https://fr.sputniknews.com/20220302/rwanda--la-production-de-vaccins-biontech-demarrera-dans-24-mois-1055457557.html

Rwanda : la production de vaccins BioNTech démarrera dans 24 mois

Rwanda : la production de vaccins BioNTech démarrera dans 24 mois

Le Rwanda commencera à produire des vaccins utilisant la technologie à ARN-messager de BioNTech d'ici 24 mois, a annoncé, mercredi à Kigali, le ministre...

La fabrication locale de vaccins est "un succès majeur pour le Rwanda et l’Afrique", a dit M. Ngamije, ajoutant qu’elle nécessite des partenariats solides et durables entre toutes les parties prenantes, y compris des collaborations entre les universités et les acteurs de l'industrie pharmaceutique.Le Rwanda accueillera la première usine de fabrication de vaccins utilisant la technologie à ARN-messager de BioNTech sur le sol africain. Un accord a été signé en ce sens le 26 octobre dernier par les autorités de Kigali et la direction de la start-up de biotechnologies basée en Allemagne.La construction du site de production doit commencer dès le milieu de l’année 2022 et, pour permettre la production de vaccins dans les délais fixés, il est prévu d’assembler d’abord une première ligne de production complète, d’une capacité de 50 millions de doses par an avant d’ajouter, ensuite, d’autres lignes afin d’accroître progressivement la capacité de production.Septembre dernier, l’Office rwandais de développement (RDB) et la Société financière internationale (SFI) avaient signé un protocole d’accord visant à développer la capacité de fabrication de vaccins au Rwanda.Dans le cadre de ce partenariat, la SFI aidera le Rwanda à mener des études de diagnostic et de faisabilité pour s’assurer que les cadres techniques et politiques nécessaires à l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement pour la fabrication de vaccins dans ce pays sont en place en vue de produire des vaccins destinés à être utilisés au Rwanda et exportés à travers l’Afrique.

