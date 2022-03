https://fr.sputniknews.com/20220302/somalie-dix-elements-dal-shabaab-tues-dans-le-sud-du-pays-1055452209.html

Somalie: dix éléments d'Al-Shabaab tués dans le Sud du pays

Somalie: dix éléments d'Al-Shabaab tués dans le Sud du pays

L'Armée nationale somalienne (SNA) a annoncé avoir tué mardi dix éléments du groupe Al-Shabaab lors d’une opération sécuritaire en cours dans le Bas Jubba... 02.03.2022, Sputnik France

2022-03-02T15:42+0100

2022-03-02T15:42+0100

2022-03-02T15:42+0100

somalie

terrorisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102483/09/1024830901_0:338:3600:2363_1920x0_80_0_0_292c7455d9a061f6838ef5f96512d4e1.jpg

Le dernier assaut contre les terroristes a eu lieu quelques heures après que les forces de sécurité eurent repoussé tôt mardi une attaque contre leur base militaire dans la ville de Hudur, dans l'Etat du Sud-Ouest, tuant cinq terroristes Al-Shabaab, ajoute la même source.Le Premier ministre somalien, Mohamed Roble, a tenu mardi une réunion avec les hauts responsables de la sécurité et de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), au cours de laquelle il a appelé au renforcement de la sécurité dans le pays et à l’intensification des mesures de lutte contre le terrorisme en vue maintenir la stabilité dans la capitale avant les élections législatives et présidentielles.Le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda*, a été chassé de Mogadiscio en 2011 à la suite d'une offensive menée par une force de l'Union africaine (UA). Il contrôle toutefois toujours de larges territoires dans les campagnes, d'où il lance des attaques régulières, notamment dans la capitale somalienne.*Organisation terroriste interdite en Russie

somalie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

somalie, terrorisme