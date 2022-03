https://fr.sputniknews.com/20220303/berlin-va-livrer-2700-missiles-de-fabrication-sovietique-a-lukraine-1055474680.html

Berlin va livrer 2.700 missiles de fabrication soviétique à l'Ukraine

Berlin va livrer 2.700 missiles de fabrication soviétique à l'Ukraine

L'Allemagne va accroître ses livraisons d'armes à l'Ukraine, en lui acheminant 2.700 missiles antiaériens supplémentaires, tous de fabrication soviétique. 03.03.2022, Sputnik France

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN. Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play Store.Berlin "a approuvé un soutien supplémentaire à l'Ukraine", a indiqué une source gouvernementale, relayée par des médias européens, évoquant des missiles de type Strela, qui proviennent des stocks de l'armée de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste.Ces stocks, acquis auprès de l'Union soviétique, avaient été intégrés dans ceux de l'armée nationale allemande, la Bundeswehr, lors de la réunification allemande en 1990, et sont donc vieux de plus de 30 ans.En outre, le ministère allemand de la Défense a fait parvenir ces derniers jours 18.000 casques militaires supplémentaires à Kiev, s'ajoutant à une première livraison de 5.000 unités.Berlin avait déjà autorisé samedi la livraison à Kiev de 500 missiles antiaériens de type Stinger, de 1.400 lance-roquettes antichar et de neuf obusiers, tous arrivés entre-temps en Ukraine. Les obusiers sont aussi de fabrication soviétique.

