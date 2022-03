Des étrangers dont des étudiants pris en otages par les nationalistes en Ukraine, selon Poutine

"Ils se cachent derrière les gens comme derrière un bouclier humain. Ils ont déplacé les résidents des immeubles vers les étages intermédiaires et occupent les étages inférieurs. Ils brisent les fenêtres et les murs, y installent des armes lourdes, des fusils et y enfoncent des chars. Des mitrailleurs et des tireurs d'élite occupent les étages supérieurs", a-t-il raconté.