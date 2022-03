https://fr.sputniknews.com/20220303/emmanuel-macron-officialise-sa-candidature-a-la-presidentielle-dans-une-lettre-a-la-nation-1055472910.html

"Je suis candidat": Emmanuel Macron officialise sa candidature à la présidentielle

"Je suis candidat": Emmanuel Macron officialise sa candidature à la présidentielle

Le Président de la République sortant s'est finalement déclaré candidat à l'élection présidentielle. Dans une lettre aux Français, il a promis d'"inventer" une... 03.03.2022, Sputnik France

2022-03-03T20:05+0100

2022-03-03T20:05+0100

2022-03-03T20:46+0100

emmanuel macron

présidentielle 2022

élection présidentielle

présidentielle française 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1055197270_0:257:2401:1607_1920x0_80_0_0_065eb7c81e8793517be43549485ce03c.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'il briguerait un second mandat lors de l'élection présidentielle d'avril en France, mettant ainsi fin à un faux suspense de plusieurs mois."Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de Président de la République", écrit le chef de l'État dans une "Lettre aux Français" diffusée dans la presse régionale.Emmanuel Macron, 44 ans, tentera ainsi d'être le premier Président depuis Jacques Chirac il y a 20 ans à être réélu à l'Élysée.Il est donné en tête des intentions de vote par tous les sondages d'opinion publiés ces dernières semaines pour le premier tour de scrutin, qui aura lieu le 10 avril, comme pour le second, prévu le 24 avril, quel que soit son adversaire.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

emmanuel macron, élection présidentielle, présidentielle française 2022