En continu: l'Occident mûrit des plans sur une guerre nucléaire, selon Lavrov

Le débat sur une possible guerre nucléaire est mené, non pas par la Russie, mais par l'Otan et l'Ukraine, juge le chef de la diplomatie russe

La Russie ne construit pas sa politique sur "une escalade au nom de désescalade".

"Or, le débat sur une possible guerre nucléaire est mené. Je vous prie de lire attentivement ces affirmations, qui ont retenti, et les personnage qui les ont faites", indique-t-il.

Il a rappelé que les conditions de l’utilisation par la Russie d'armes nucléaires sont décrites dans la doctrine militaire.