France: suspension du pass vaccinal et fin du port du masque à partir du 14 mars

France: suspension du pass vaccinal et fin du port du masque à partir du 14 mars

03.03.2022

2022-03-03T17:11+0100

2022-03-03T17:11+0100

2022-03-03T17:11+0100

Par contre, le port du masque restera obligatoire dans les transports et les établissements de santé, tout comme le pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour les soignants.Selon le chef du gouvernement Jean Castex, "les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d’allègement des mesures anti-Covid"Fin janvier, l’exécutif français avait dressé un calendrier de levée progressive des restrictions sanitaires, avec notamment la fin de l’obligation du port du masque en extérieur entrée en vigueur le 2 février ou encore la réouverture des boîtes de nuit et la reprise des concerts debout dès le 16 février.Aucune date n’avait été fixée pour la fin du pass vaccinal et du port du masque en intérieur. Mais le ministre de la santé Olivier Véran avait annoncé début février que le pass vaccinal pourrait être supprimé "bien avant juillet", "au printemps", estimant que "le pire" de l’épidémie était "derrière nous".La vague hivernale de Covid-19 est en déclin depuis plusieurs semaines en France. En moyenne sur sept jours, le nombre de nouveaux cas de contamination s'établissait mercredi soir à 53.152 contre plus de 70.000 il y a une semaine. La pression se réduit aussi à l'hôpital, où 2.329 personnes sont en soins critiques.

