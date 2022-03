https://fr.sputniknews.com/20220303/jusquou-peut-aller-la-rhetorique-nucleaire-dans-le-conflit-autour-de-lukraine-1055464894.html

Jusqu'où peut aller la rhétorique nucléaire dans le conflit autour de l’Ukraine?

Le nucléaire dans la rhétorique, en plein guerre informationnelle sur fond de conflit en Ukraine, est utilisé comme une arme poussant la Russie à répondre... 03.03.2022, Sputnik France

En pleine essor de la guerre de l’information, la rhétorique concernant les armes nucléaires ne cesse d’être utilisée par toutes les parties impliquées dans le conflit. Poussées par le discours du Président ukrainien lors de la conférence de Munich, les discussions autour du nucléaire jouent désormais leur part dans l’aggravation qui se déroule en Ukraine où la Russie mène son opération militaire spéciale. Des politologues ont expliqué à Sputnik de quoi il s’agit et à quoi sert cette rhétorique dans le conflit actuel.L’hypocrisie des médias et organisations occidentaux s’est largement manifestée à travers ces derniers jours, estime Artemi Atamanenko, politologue, membre du club d'experts Digoria, qui évoque la guerre de l’information déployée actuellement contre la Russie.Il est d’accord que la rhétorique nucléaire est un genre d’arme dans la guerre de l'information.Par contre, il rappelle que toutes les voix alarmistes ne reflètent pas la réalité, en rappelant Sergueï Lavrov qui a dit qu’"une Troisième guerre mondiale serait nucléaire et dévastatrice". Selon Artemi Atamanenko, tout le monde le comprend et ne pense pas pour de vrai lancer des bombes.Vladimir Olentchenko, chercheur principal au Centre d'études européennes de l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales, estime que les dirigeants ukrainiens ne pensent pas à la population, ils ne pensent pas à l'Ukraine, "ils pensent à leur rôle politique, qui semble très important pour eux".Alors que Vladimir Poutine a ordonné le 27 février de placer en alerte les forces de dissuasion russes en réponse à des propos agressifs de pays membres de l'Otan, le politologue rappelle que les décisions militaires sont prises sur la base d’informations plus larges que seuls les militaires possèdent.Interrogé si les dirigeants occidentaux et ceux de l’Ukraine, quand ils évoquent le nucléaire dans leurs discours poussant à répondre à la Russie, comprennent la fatalité d’un tel scénario, l’interlocuteur de Sputnik a exprimé ses doutes.Quand le Président ukrainien s’exprime sur le nucléaireLors de la conférence de Munich, le Président ukrainien a lancé l’idée qu’il considère réexaminer la participation de son pays au mémorandum de Budapest. Ainsi, si l’Ukraine venait à en sortir, elle serait en route pour devenir une puissance nucléaire. Qu’est ce qui se cache derrière ses propos, "une bravade", "un chantage" ou une non compétence? Les politologues ont expliqué leur compréhension et vision de la situation à Sputnik.D'une part, il y a la déclaration de Zelensky sur la sortie du statut de puissance nucléaire et, d'autre part, il y a l'accord de Lisbonne, en vertu duquel, en principe, l'Ukraine ne peut en aucun cas obtenir le statut de puissance nucléaire avec des armes nucléaires, et en même temps il y a le facteur que nous savons que Zelensky a parlé à plusieurs reprises de sujets qu’il ne connaît pas, estime au micro de Sputnik Artemi Atamanenko, politologue, membre du club d'experts Digoria.Qui plus est, il évoque l’aspect économique qui sera un autre point important qui rendra impossible la création d’armes nucléaires par l’Ukraine actuelle.Une voie qui est différente de celle de l’IranPour Vladimir Olentchenko, chercheur principal au Centre d'études européennes de l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales, les propos de Zelensky sur le nucléaire relève sûrement du "chantage".D’après lui, le danger est également caché dans ce que "toutes les parties au mémorandum conviennent que l'Ukraine révoquera son statut d'État non doté d'armes nucléaires, puis elles en prennent la responsabilité, l'Ukraine commence à se diriger vers la possession d'armes nucléaires".Qui plus est, Vladimir Olentchenko estime que Volodymyr Zelensky n'envisage pas la manière de se mettre sur la voie nucléaire pour son pays.

