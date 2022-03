https://fr.sputniknews.com/20220303/la-diplomatie-russe-nomme-les-responsables-derriere-laggravation-actuelle-en-ukraine-1055459166.html

La diplomatie russe nomme les responsables derrière l’aggravation actuelle en Ukraine

Alors que l’opération militaire spéciale russe se déroule en Ukraine, l'Occident adopte des sanctions et tente d’exclure la Russie au niveau international de... 03.03.2022, Sputnik France

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.La responsabilité de l'aggravation actuelle de la situation repose entièrement sur les pays qui ont ignoré les intérêts vitaux de la Russie, a estimé ce mercredi 2 mars le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko.En parlant de la faute qui d’après le diplomate russe revient à l’Occident, il invite à se rappeler ce qui s’est passé en 2014.Parallèlement, selon M.Grouchko, un autre problème se pose: dans les déclarations de l'Otan de ces dernières années, les accords de Minsk relatifs à l'Ukraine sont absents.Qui plus est, le diplomate s’interroge sur pourquoi ce renforcement sur le flanc oriental de l'Alliance est nécessaire s'il s'agit d'un conflit interne."Un rideau de fer"Le diplomate a qualifié d’"auto-sabotage politique" les tentatives visant à restreindre la participation de la Russie au Conseil de l'Europe.Le vice-ministre des Affaires étrangères a rappelé que le Conseil de l'Europe avait été fondé en 1949 et, selon l'article 1 de sa Charte, il a été créé dans le but de renforcer l'unité des nations européennes, qui est son principal objectif.Le diplomate a ajouté que la décision de suspendre la représentation de la Russie dans les organes du Conseil de l'Europe était temporaire et réversible. Et en répondant à la question portant sur une possible amélioration, il a dit que cela dépendait du bon sens des partenaires occidentaux.

