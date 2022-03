https://fr.sputniknews.com/20220303/la-moldavie-depose-une-demande-dadhesion-a-lue-fait-savoir-sa-presidente-1055470179.html

La Moldavie dépose une demande d'adhésion à l'UE, fait savoir sa Présidente

La Moldavie voudrait accélérer son intégration dans l’UE et adresse une demande spécifique à la France, qui préside l’Union actuellement, selon la Présidente... 03.03.2022, Sputnik France

L’adhésion de la Moldavie à l’Union européenne est une opportunité pour assurer un bon niveau de vie aux Moldaves, a annoncé ce jeudi 3 mars la chef d’État moldave Maia Sandu.Le 28 février, la Présidente moldave a déjà indiqué qu’il était important pour son pays d’accélérer son intégration européenne, qui est une "garantie principale que notre pays resterait une partie du monde libre".Plus tôt dans la journée, le Premier ministre de la Géorgie a fait savoir qu’il avait adressé à Bruxelles une demande similaire.Ce 28 février, après avoir appelé à intégrer d’urgence l’Ukraine dans l’UE, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi signé la demande d’adhésion de son pays à l’UE. Le 1er mars, le Parlement européen a adopté une résolution offrant à l’Ukraine un statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union.Liberté de la presse en MoldavieCherchant à partager les valeurs traditionnelles européennes, les autorités de la Moldavie ont annoncé la semaine dernière le blocage à partir du 26 février du site Web de l’agence russe Sputnik et après le 7 mars 2022 de sa radiodiffusion.Selon le Service moldave de renseignement et de sécurité, les informations diffusées par le média russe sont "des promoteurs d'informations incitant à la haine et à la guerre".Pour le Parti des socialistes de la République de Moldavie, actuellement dans l'opposition parlementaire, ce blocage peut être qualifié de "violation de la Constitution du pays et de son statut neutre".

