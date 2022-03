https://fr.sputniknews.com/20220303/la-russie-prete-a-organiser-des-couloirs-humanitaires-pour-les-civils-ukrainiens-1055465481.html

La Russie prête à organiser des couloirs humanitaires pour les civils ukrainiens

La Russie prête à organiser des couloirs humanitaires pour les civils ukrainiens

La Russie est prête à organiser à tout moment des couloirs humanitaires pour les civils ukrainiens, a assuré ce jeudi 3 mars le Centre national de gestion de... 03.03.2022, Sputnik France

2022-03-03T12:13+0100

2022-03-03T12:13+0100

2022-03-03T15:46+0100

opération militaire russe en ukraine

ukraine

russie

évacuation

civils

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1055334432_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_f6cf60d24ee273521be422fa87c4da07.jpg

La partie russe est disposée à organiser des couloirs humanitaires pour que les civils ukrainiens puissent quitter la zone de son opération spéciale, a déclaré le chef du Centre national de gestion de la défense Mikhaïl Mizintsev.Il a d'ailleurs invité le ministère des Affaires étrangères à intensifier son travail "sur toutes les plateformes internationales" pour "exercer une influence" sur les autorités de Kiev à cet égard.Selon lui, les forces russes ont déjà évacué plus de 142.500 personnes de la zone de combats, dont près de 40.000 enfants et environ 600 ressortissants étrangers résidant à Kiev, Marioupol et Kharkov.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukraine, russie, évacuation, civils