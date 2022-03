https://fr.sputniknews.com/20220303/larmee-russe-dresse-le-bilan-des-sites-militaires-detruits-pendant-loperation-en-ukraine-1055465284.html

L’armée russe dresse le bilan des sites militaires détruits pendant l’opération en Ukraine

Les forces armées russes ont détruit plus de 1.600 infrastructures militaires ukrainiennes depuis le début de l’opération militaire spéciale le 24 février... 03.03.2022, Sputnik France

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov a dressé le bilan des infrastructures militaires ukrainiennes détruites une semaine après le début de l’opération militaire spéciale russe déclenchée le 24 février.Ont été également détruits 49 avions ukrainiens au sol et 13 dans les airs, 606 chars d’assaut et autres blindés, 67 lance-roquettes multiples, 227 pièces d’artillerie et mortiers et 53 drones.Destruction du centre d’opérations psychologiquesUne frappe de haute précision a mis hors service le centre technologique de radio et télévision dans le quartier de Lyssaïa Gora de Kiev, utilisé par le service de sécurité ukrainien pour mener des opérations psychologiques contre la Russie. La frappe n’a fait ni de victime ni destruction d’habitats, précise la Défense russe.Le général Konachenkov a également annoncé que les forces armées russes avaient fait passer sous leur contrôle trois nouvelles localités (Tchistopolié, Novopoltavka et Jovtnevoïé) et avaient libéré des bataillons nationalistes la ville de Balakleïa.Reconnaissance du Donbass et début de l’opération spécialeLe 21 février, Vladimir Poutine a signé les décrets sur la reconnaissance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk à leur demande et suite à l’appel des députés de la Douma (chambre basse du Parlement russe). Le 24 février, la Russie a entamé une opération militaire spéciale dans le Donbass.Selon le Président russe, l’opération vise à "défendre les gens exposés, pendant huit ans, aux exactions et au génocide par le régime de Kiev". Elle vise également à "démilitariser" et à "dénazifier" l’Ukraine et à traduire en justice tous les criminels de guerre. Il n’est pas question d’occuper l’Ukraine.Le ministère russe de la Défense a précisé que les forces armées ne portaient des frappes que contre des infrastructures militaires et des troupes ukrainiennes et que la population civile n’était pas menacée.

