En continu. L'armée russe fournit de l’aide humanitaire aux habitants de l'Ukraine

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee . Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.

Une aide humanitaire de plus de 30 tonnes au total a été livrée à la ville de Volchansk et à la communauté de type urbain de Kazachya Lopan de la région voisine de Belgorod à la demande de la population locale", a indiqué le ministère.

Le ministère a précisé que la cargaison comprend des produits alimentaires: céréales, conserves de viande et de poisson, produits de confiserie et de boulangerie, bonbons et sucreries, eau potable en bouteille. La sécurité du convoi humanitaire était assurée par des militaires russes.