Le métro londonien paralysé par une nouvelle grève

Londres fait face jeudi à une nouvelle journée de graves perturbations des transports, alors que le personnel du métro londonien est en grève pour la deuxième... 03.03.2022, Sputnik France

royaume-uni

londres

métro

grève

L'opérateur londonien de transports publics TfL a indiqué dans un communiqué qu'il fallait s'attendre à ce que tous les services de métro de la capitale soient suspendus jeudi.Transport for London a conseillé aux passagers de travailler depuis leur domicile, de marcher, de faire du vélo dans la mesure du possible ou de s'attendre à des encombrements et à des retards s'ils utilisent d'autres trains ou bus pour leurs déplacements essentiels.La grève de 24 heures, qui a débuté à minuit, fait suite à un autre mouvement de protestation similaire organisé mardi par les membres du syndicat RMT qui demandent "des garanties sur les emplois, les retraites et les conditions de travail".De nombreux services de bus étaient surchargés à l'heure de pointe ce matin, laissant les gens dans l'incapacité même de monter à bord. De grandes files d'attente pour les bus et les taxis ont été signalées à l'extérieur des grandes gares ferroviaires du centre de Londres, la demande étant largement supérieure à l'offre.

royaume-uni

londres

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, londres, métro, grève