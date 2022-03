https://fr.sputniknews.com/20220303/les-felins-russes-sous-sanctions-a-cause-de-lukraine-1055467675.html

Les félins russes sous sanctions à cause de l’Ukraine

La guerre des sanctions déclarée par l’Occident à la Russie à cause de son opération militaire en Ukraine frappe même les animaux. Ce jeudi 3 mars, la... 03.03.2022, Sputnik France

2022-03-03T14:47+0100

2022-03-03T14:47+0100

2022-03-03T14:51+0100

russie

ukraine

animaux

sanctions

Des hommes politiques, aux sportifs, en passant par les enfants et même les animaux. L’Occident continue d’introduire de nouvelles sanctions contre la Russie. Cette fois, accusant la Russie de mener une "guerre" contre l’Ukraine, la Fédération internationale féline a décidé de bannir les chats russes.Plus de Lego pour les enfants russesToujours ce jeudi 3 mars, l’entreprise danoise Lego Group a annoncé avoir interrompu les livraisons dans ses 81 magasins en Russie. Cité par le média danois Finans, le fabricant de jouets explique que la décision a été prise "à la lumière des sanctions et de l'environnement opérationnel imprévisible". Le média précise que Lego ferme ainsi "les portes de l'un de ses plus grands marchés de vente".Des jeux vidéo également concernésLa vague de sanctions n’épargne pas non plus le monde des jeux vidéo et du cybersport. Ainsi, par "solidarité avec l’Ukraine", Electronic Arts, l'un des principaux acteurs dans le domaine, a annoncé avoir lancé une procédure d’exclusion des clubs et des équipes nationales russes de ses jeux de football, dont FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online.De plus, les équipes nationales de hockey de Russie et de Biélorussie seront retirées du jeu NHL 22.Plus tôt, la ligue de sport électronique avait interdit aux équipes russes Virtus.Pro et Gambit de participer sous drapeau russe aux prochaines compétitions organisées par l’organisation.

russie

ukraine

