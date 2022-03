https://fr.sputniknews.com/20220303/lexposition-de-societe-generale-a-la-russie-represente-186-mds-1055462542.html

L'exposition de Société générale à la Russie représente €18,6 mds

Société générale a déclaré jeudi que son exposition à la Russie, où elle est présente notamment via sa filiale Rosbank, représentait 18,6 milliards d'euros à... 03.03.2022, Sputnik France

L'exposition du groupe à la Russie se répartit entre 15,4 milliards d’euros comptabilisés dans SG Russie - qui regroupe les sociétés Rosbank, Rosbank Insurance et ALD automotive OOO Russia - et 3,2 milliards d’euros provenant d'expositions off-shore essentiellement constituées d’opérations mises en place dans le cadre des activités de financement de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs.Les activités localisées en Russie ont représenté 2,8% du produit net bancaire en 2021 et 2,7% du résultat net, précise encore le groupe.Société générale a également une exposition de moins de 80 millions d'euros en Ukraine via sa filiale ALD.La banque assure être "tout à fait en mesure d’absorber les conséquences d’un éventuel scénario extrême qui affecterait les droits de propriété sur ses actifs bancaires en Russie" et dont l'impact en capital est estimé à -50 points de base sur le ratio CET1 qui atteignait 13,7% à fin décembre.Ce scénario ne remettrait pas en cause le versement du dividende pour 2021, assure Société générale.

