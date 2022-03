https://fr.sputniknews.com/20220303/lukraine-a-travaille-sur-larme-nucleaire-assure-le-chef-du-renseignement-exterieur-russe-1055473593.html

L’Ukraine a travaillé sur l’arme nucléaire, assure le chef du renseignement extérieur russe

Le renseignement russe dispose d’informations selon lesquelles l’Ukraine a mené des travaux dans l’objectif de se doter de l’arme atomique, d’après Sergueï... 03.03.2022, Sputnik France

L’Ukraine a mené des travaux en vue de se doter de l’arme nucléaire, a déclaré ce jeudi 3 février le directeur du Service des renseignements extérieurs (SVR) russe Sergueï Narychkine."Qui plus est, d’après nos renseignements, des travaux en cette direction ont été menés en Ukraine", poursuit le responsable.Les USA au courantToujours selon lui, les Américains étaient au courant de ses activités "et ne les empêchaient pas".M.Narychkine a d’ailleurs rappelé que le Président ukrainien Volodymyr Zelensky, intervenant lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, avait jugé possible de reconsidérer le statut non-nucléaire de son pays.

