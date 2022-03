https://fr.sputniknews.com/20220303/pourparlers-russie-ukraine-rideau-de-fer-en-europe-la-diplomatie-russe-sexprime-1055459761.html

Pourparlers Russie-Ukraine, rideau de fer en Europe: la diplomatie russe s’exprime

Pourparlers Russie-Ukraine, rideau de fer en Europe: la diplomatie russe s’exprime

Si l’Ukraine et la Russie parviennent à un accord qui tiendra compte des intérêts de Moscou, cela ne signifiera pas que l’Ukraine s’est rendue, a estimé... 03.03.2022, Sputnik France

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Les exigences de la Russie envers l'Ukraine ne peuvent pas être considérées comme sa reddition, Moscou propose de se mettre d’accord, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview à la chaîne de télévision Al Jazeera.À son avis, cet accord devrait se refléter dans la législation ukrainienne qui comprend actuellement une loi sur trois peuples autochtones, "comme s'il n'y avait jamais eu de Russes sur le sol ukrainien".Les négociations piétinentMoscou est prêt pour un deuxième volet de pourparlers avec Kiev, mais l'Ukraine cherche à gagner du temps, estime le ministre.Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, avait précédemment déclaré que la délégation russe aux négociations russo-ukrainiennes attendra les négociateurs de Kiev ce mercredi 2 mars, tard dans la soirée, dans le lieu convenu. Il avait confirmé que l'assistant du Président, Vladimir Medinski, restait le négociateur principal de la Russie à ces pourparlers.Le 28 février, le premier volet des négociations s’était tenu sur le territoire biélorusse.La Russie ne permettra pas à l’Ukraine de créer une arme nucléaireL'Ukraine a le potentiel technique de créer des armes nucléaires, la Russie ne le lui permettra pas, a déclaré le ministre Lavrov. Il estime également qu'il est nécessaire de déterminer les types d'armes qui ne seront jamais créées en Ukraine.Un nouveau "rideau de fer"?Si l'Occident décide de baisser un nouveau "rideau de fer" devant la Russie, cela n’affligera pas Moscou qui trouvera d’autres possibilités de développement, a estimé le ministre.Il a rappelé qu’en 1946 le Premier ministre britannique Winston Churchill avait baissé le premier "rideau de fer" entre l’Occident et l’URSS.Le ministre a en outre ajouté que "le Royaume-Uni ressent clairement un malaise en voyant qu’on commence à l’oublier après qu'il a procédé au Brexit".

