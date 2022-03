https://fr.sputniknews.com/20220303/premieres-reactions-politiques-a-lannonce-de-candidature-demmanuel-macron-1055474394.html

Premières réactions politiques à l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron

Le Président Emmanuel Macron a enfin levé le voile en se portant candidat jeudi soir à sa réélection, tandis que ses adversaires se sont aussitôt attaqués à... 03.03.2022, Sputnik France

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Dans une "Lettre aux Français" publiée en ligne par plusieurs médias et destinée à la presse régionale, le Président sortant annonce être "candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière".Un "quinquennat pour rien"Avant même l'annonce officielle, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour a fustigé sur YouTube un "quinquennat pour rien" en affirmant que "notre pays est devenu invivable et vous en êtes devenu la cause". "Les Français vous en veulent", a-t-il ajouté en prédisant que "le peuple français ne vous laissera pas une seconde chance".La candidate LR Valérie Pécresse, qui est prise en tenaille entre ses rivaux d'extrême droite et M.Macron, a elle appelé les Français "à ouvrir les yeux. Ce quinquennat a été celui des illusions perdues" dénonçant son "manque de courage".Rester "en retrait"?Pour sa part, Marine Le Pen a estimé que "ce n'est pas une surprise. Le choix qu'il fait dans la presse régionale (...) démontre qu'il entend tout de même rester en retrait de cette élection, de cette campagne".Le candidat écologiste Yannick Jadot a lui fait valoir que "ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron est en campagne, qu'il dépense de manière électorale", tandis que la socialiste Anne Hidalgo s'est félicité que "le débat démocratique que je demande, projet contre projet, va enfin pouvoir se tenir".Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, a dit sur BFM TV que l'"on aurait pu s'attendre d'abord à une lettre d'excuses".

présidentielle française 2022, emmanuel macron, candidature, réaction