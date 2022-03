https://fr.sputniknews.com/20220303/roman-abramovitch-quitte-chelsea-avec-plus-de-20-trophees-au-compteur-1055468235.html

Roman Abramovitch quitte Chelsea avec plus de 20 trophées au compteur

Roman Abramovitch quitte Chelsea avec plus de 20 trophées au compteur

03.03.2022

Les hostilités entre Kiev et Moscou ont fait une nouvelle victime collatérale en Europe. Roman Abramovitch, dirigeant russe du Chelsea FC a en effet annoncé mettre son club de foot en vente, alors que la pression s’accentuait sur ses épaules.Avec lui se tourne une page de l’histoire sportive londonienne. Arrivé en 2003 dans un club sans grandes références, Roman Abramovitch s’en va en laissant derrière lui un Chelsea métamorphosé, qui aura gagné 21 trophées sous son égide, dont deux Ligues des champions et cinq championnats d’Angleterre.Tout n’a pourtant pas été rose pour le milliardaire russe. Décrié pour ses investissements massifs, l’ancien magnat du pétrole a dû faire face à la méfiance des supporters anglais, peu habitués à voir des capitaux étrangers entrer dans leurs clubs historiques.Pluie de titres et de recordsLes premières années d’Abramovitch à Chelsea verront pourtant l’explosion de nombreux talents, comme le gardien Petr Cech ou l’attaquant ivoirien Didier Drogba, arrivé de l’Olympique de Marseille. Sur le banc, Chelsea nomme également le jeune entraîneur José Mourinho, adepte d’un football pragmatique, qui gagnera le surnom de "The Special One" dès sa première conférence de presse avec le club.Autant de paris gagnants, puisqu’après deux saisons sous l’ère Abramovitch, Chelsea remporte la Premier League. C’est alors seulement le deuxième titre de champion glané par le club en 100 ans d’existence. Quatre autres championnats d’Angleterre suivront, entre 2006 et 2017. La défense de fer prônée par José Mourinho accouche également de statistiques étonnantes, comme ces 86 matchs d’affilés invaincus à domicile, entre mars 2004 et octobre 2008.Avant son départ, plusieurs personnalités du monde du football ont tenu à saluer le travail de l’ex-propriétaire de Chelsea, à l’exemple de Nicolas Anelka, qui a disputé plus de 180 matchs sous le maillot des "Blues".Roman Abramovitch n’est pas le seul à essuyer le contrecoup de l’opération militaire en Ukraine, puisque les sanctions antirusses n’épargnent pas le monde du football. L’équipe nationale russe, la "Sbornaya", a ainsi été évincée de la prochaine Coupe du monde au Qatar, alors qu’elle était toujours en lice pour se qualifier.Quant au club du Spartak Moscou, il a été banni de la Ligue Europa, dont il avait pourtant atteint les huitièmes de finales, après avoir terminé en tête de son groupe lors des phases de poules.

