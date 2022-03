https://fr.sputniknews.com/20220303/roscosmos-opte-pour-les-satellites-militaires-1055469109.html

Roscosmos opte pour les satellites militaires

La Russie revoit son programme spatial en faveur des satellites à double usage, selon le chef de l’agence Roscosmos. Leur développement sera désormais... 03.03.2022, Sputnik France

2022-03-03T16:10+0100

2022-03-03T16:10+0100

2022-03-03T16:10+0100

holding spatial russe roscosmos

dmitri rogozine

moteurs de fusées

livraisons

suspension

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Intervenant en direct sur la chaîne de télévision Rossiya 24, le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, a annoncé le changement de priorités du programme spatial russe en faveur des satellites à usage à la fois civil et militaire.Et d’ajouter: "Compte tenu des conditions dans lesquelles se trouve notre pays, l’accent sera mis sur ce double usage de tous les appareils spatiaux à créer prochainement en Russie".D’après le patron de Roscosmos, tous les autres travaux, sauf la construction de satellites russes, seront suspendus.Après que deux organisations faisant partie de Roscosmos ont été frappées de sanctions, M.Rogozine a communiqué les mesures de riposte qui seront prises par l’agence.Pas de moteurs de fusée pour les États-UnisIl a notamment annoncé l’arrêt de livraisons aux États-Unis de moteurs de fusée construits par le groupe Energomach, une des deux entités de Roscosmos désormais sous sanctions.M.Rogozine a précisé que la maintenance des 24 moteurs déjà livrés sera également suspendue.Arrêt de la coopération avec les AllemandsEnfin, il a réagi aux "actions tout à fait inadmissibles" des collègues du Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique qui ont déconnecté un des deux télescopes de l’observatoire spatial Spektr-RG, une mission internationale absolument civile."Nous arrêtons à dater d’aujourd’hui la coopération avec cette organisation, plus particulièrement dans le domaine de l’organisation des expériences scientifiques dans le segment russe de l’ISS. Nous allons les organiser nous-mêmes, nous avons ces possibilités", a-t-il exposé.

