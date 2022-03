https://fr.sputniknews.com/20220303/roumanie-sept-militaires-morts-dans-le-crash-dun-helicoptere-1055463619.html

Roumanie: sept militaires morts dans le crash d'un hélicoptère

Roumanie: sept militaires morts dans le crash d'un hélicoptère

Sept militaires ont péri mercredi dans le crash de leur hélicoptère en Roumanie près de la mer Noire, rapportent des médias. 03.03.2022, Sputnik France

2022-03-03T10:28+0100

2022-03-03T10:28+0100

2022-03-03T10:28+0100

roumanie

crash d'hélicoptère

victimes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102285/41/1022854140_0:7:740:423_1920x0_80_0_0_fa57e8744f4f5bfe0fcffda7227b8f3a.jpg

Les militaires étaient partis à la recherche d'un avion de combat dont le pilote est toujours porté disparu.Le pilote disparu, dont la nationalité n'a pas été précisée, a rapidement perdu contact avec la tour de contrôle et a disparu des radars par de mauvaises conditions météorologiques.L'hélicoptère parti dans la foulée d'un aérodrome voisin a subi le même sort et s'est écrasé à 11 km de là.Les cinq membres d'équipage et les deux sauveteurs en mer des forces navales roumaines qui les accompagnaient sont décédés dans le drame.Les victimes, tous des hommes, étaient âgées de 27 à 53 ans.La Roumanie avait connu le 5 juillet 2010 un autre crash meurtrier: douze militaires avaient péri lorsqu'un avion de type AN-2 des forces armées roumaines s'était écrasé et avait pris feu, peu après son décollage de l'aéroport de Tuzla (est). L'appareil s'apprêtait à effectuer un vol d'entraînement.

roumanie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

roumanie, crash d'hélicoptère, victimes