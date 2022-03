https://fr.sputniknews.com/20220304/biden-accorde-une-protection-temporaire-aux-ukrainiens-sur-le-sol-americain-1055475934.html

Biden accorde une "protection temporaire" aux Ukrainiens sur le sol américain

Biden accorde une "protection temporaire" aux Ukrainiens sur le sol américain

A l'instar de l'UE, les États-Unis vont accorder aux Ukrainiens déjà présents sur leur sol un statut de "protection temporaire", ce qui empêchera leur... 04.03.2022, Sputnik France

2022-03-04T02:05+0100

2022-03-04T02:05+0100

2022-03-04T02:05+0100

opération militaire russe en ukraine

états-unis

joe biden

ukraine

russie

protection

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/98/1032019887_0:0:3567:2006_1920x0_80_0_0_b9e3a6e19e3726c2f19a886df5dd2815.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.L'administration du Président américain Joe Biden a annoncé jeudi qu'elle allait accorder le statut de protection temporaire et un permis de travail à des dizaines de milliers d'Ukrainiens se trouvant aux États-Unis et n'étant pas en mesure de retourner dans leur pays du fait de l'opération militaire qui y est menée par la Russie.Les Ukrainiens se trouvant sur le territoire américain depuis le début du mois pourront rester et travailler légalement dans le pays pendant 18 mois, a indiqué le département américain de la Sécurité intérieure, précisant que Washington estime à environ 75.000 le nombre d'Ukrainiens concernés.Créé en 1990, le programme de Statut temporaire de protection (TPS) interdit l'expulsion des étrangers dont les pays d'origine sont considérés comme instables parce qu'en proie à des conflits armés ou frappés par des catastrophes naturelles.

états-unis

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, joe biden, ukraine, russie, protection