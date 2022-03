https://fr.sputniknews.com/20220304/inde-10-morts-dans-lexplosion-dune-unite-illegale-de-fabrication-de-petards-1055478483.html

Inde: 10 morts dans l'explosion d'une unité illégale de fabrication de pétards

Au moins 10 personnes ont été tuées et neuf autres grièvement blessées, vendredi dans l’État indien du Bihar (nord-est), dans une explosion à l'intérieur d'une... 04.03.2022, Sputnik France

Selon Subrat Kumar Sen, le magistrat du district de Bhagalpur, lieu de l'incident, l'explosion avait eu lieu au petit matin alors que deux bâtiments adjacents ont été réduits en décombres par l'impact de l'explosion, dont le bruit a été entendu de plusieurs kilomètres.Des équipes de démineurs et d'experts médico-légaux prélevaient des échantillons pour déterminer le type de matériel qui avait causé l'explosion, a-t-il dit, ajoutant que les blessés ont été admis à l'hôpital Mayaganj de Bhagalpur.La police locale pense qu'il pourrait y avoir plus de personnes coincées sous les débris.Selon des médias indiens, les zones autour de Bhagalpur sont des plaques tournantes pour la fabrication illégale d'armes à feu et de bombes.

