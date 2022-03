https://fr.sputniknews.com/20220304/larmee-russe-dit-avoir-dejoue-une-enorme-provocation-a-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1055477874.html

L’armée russe dit avoir déjoué "une provocation monstrueuse" à la centrale nucléaire de Zaporojie

L’armée russe dit avoir déjoué "une provocation monstrueuse" à la centrale nucléaire de Zaporojie

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les nationalistes ukrainiens ont échoué dans l'exécution d'"une énorme provocation" visant les troupes russes qui depuis le... 04.03.2022, Sputnik France

2022-03-04T10:01+0100

2022-03-04T10:01+0100

2022-03-04T11:09+0100

opération militaire russe en ukraine

ukraine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1055364786_0:130:3155:1904_1920x0_80_0_0_c82ebd9f1f9553dff6428040f9866234.jpg

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.La Défense russe a accusé ce vendredi 4 mars le régime de Kiev de tenter de mettre en œuvre "une provocation monstrueuse" sur le site de à la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus grande d’Europe.D’après lui, les déclarations de Volodymyr Zelensky qui ont suivi les faits et portaient sur une prétendue menace à la centrale nucléaire ne laissent aucun doute sur le fait qu’il s’agissait d'une provocation.Il a souligné que la ville d'Enerhodar, la centrale nucléaire de Zaporojie et le territoire adjacent sont passés sous le contrôle des forces armées russes le 28 février.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

ukraine, russie