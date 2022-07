https://fr.sputniknews.com/20220724/1er-jour-de-la-tournee-africaine-lavrov-est-en-egypte-1055631590.html

1er jour de la tournée africaine: Lavrov est en Égypte - images

Après sa visite en avril 2021, le ministre russe des Affaires étrangères est de retour en Égypte, le plus important partenaire commercial et économique de la... 24.07.2022, Sputnik Afrique

Ce 24 juillet, le ministre russe est reçu par le Président, Abdel Fattah al-Sissi.Après, il a rencontré son homologue Sameh Choukri, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et les représentants permanents des pays membres de cette organisation.Sa visite a lieu dans le contexte d'accords conclus à Istanbul en vue de résoudre le problème de livraison de vivres et d’engrais aux marchés mondiaux. L'Égypte est l'un des principaux importateurs de céréales russes et ukrainiennes.En outre, le pays, comme l’avait déjà dit le ministre, est le plus important partenaire commercial et économique de la Russie en Afrique. Fin 2021, les échanges entre les deux États ont augmenté de 4% et s'élevaient à 4,8 milliards de dollars. Près de 500 entreprises russes opèrent actuellement sur ce marché.L'Égypte est le premier pays que Sergueï Lavrov visite dans le cadre d'une grande tournée africaine, après quoi il se rendra en Ouganda, en Éthiopie et au Congo.

