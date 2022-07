https://fr.sputniknews.com/20220724/des-diplomates-us-supplient-leurs-collegues-etrangers-de-ne-pas-prendre-de-photos-avec-lavrov-1055632178.html

"Des diplomates US supplient leurs collègues étrangers de ne pas prendre de photos avec Lavrov"

Pendant que Sergueï Lavrov est en visite en Afrique, sa porte-parole a révélé sur Telegram quelles tentatives sont entreprises par des diplomates américains... 24.07.2022, Sputnik Afrique

2022-07-24T12:23+0200

Sergueï Lavrov est au Caire. "Entre-temps, des diplomates américains courent de maison en maison dans différents pays et supplient (ne riez pas à haute voix maintenant) de ne pas prendre de photos avec Lavrov afin que ces photos ne soient pas utilisées par la Russie comme preuve de l'absence d'isolement", a écrit Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram.La porte-parole a noté qu'à ces fins, Moscou n'utilise pas d'images, mais "la bêtise, l'aplomb et l'absence totale de sens de la réalité" des représentants de haut rang des États-Unis.L'Égypte est le premier pays que Sergueï Lavrov visite dans le cadre d'une grande tournée africaine, après quoi il se rendra en Ouganda, en Éthiopie et au Congo.

