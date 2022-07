https://fr.sputniknews.com/20220724/en-direct-conference-de-presse-de-serguei-lavrov-et-sameh-choukri-au-caire--video-1055632866.html

Conférence de presse de Sergueï Lavrov et Sameh Choukri au Caire – vidéo

Après des pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères de Russie et d'Égypte et les membres de leurs cabinets, Sergueï Lavrov et Sameh Choukri... 24.07.2022, Sputnik Afrique

Plus tôt dans la journée, il avait été reçu par le Président, Abdel Fattah al-Sissi.Sergueï Lavrov est arrivé le 23 juillet en Égypte dans le cadre de son déplacement en Afrique. Après, il se rendra en Ouganda, en Éthiopie et au Congo.

