La 14e édition du Festival nautique international débute à Rabat

Le coup d’envoi de la 14e édition du Festival nautique international de Rabat, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné ce dimanche 24 juillet à la corniche de Rabat.La première journée du festival, organisé par le club nautique de la plage de Rabat jusqu’au 30 juillet, a été marquée par l’organisation de la compétition du triathlon qui s’inscrit dans le cadre de la Coupe du Trône 2022 avec la participation des clubs nautiques marocains et des éléments de l’équipe nationale.Au programme de cette manifestation sportive, figurent des compétitions de ski nautique, de voile, d’aviron, de kayak et de surf, ainsi que des activités comme les échecs.Le président du club nautique de la plage de Rabat, Zouhair Charki a indiqué à la MAP, que le festival a pour objectif de faire connaître les capacités touristiques de Rabat, ville Lumière.A cet égard, il a précisé que le festival nautique international de Rabat, qui connaît la participation de plusieurs pays arabes et européens, à l’instar de la France, la Tunisie, l'Egypte, les Emirats arabes unis, la Suède et l'Angleterre, vise à faire de la ville de Rabat une destination des amateurs des sports nautiques et inciter les jeunes à pratiquer ces sports en proposant plusieurs activités variées.

