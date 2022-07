https://fr.sputniknews.com/20220724/la-defense-aerienne-russe-abat-plusieurs-missiles-himars-en-24-heures-en-ukraine-1055633811.html

La défense aérienne russe abat plusieurs missiles HIMARS en 24 heures en Ukraine

La défense aérienne russe abat plusieurs missiles HIMARS en 24 heures en Ukraine

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir intercepté plusieurs missiles HIMARS et Ouragan ces dernières 24 heures en Ukraine. 24.07.2022, Sputnik Afrique

2022-07-24T14:20+0200

2022-07-24T14:20+0200

2022-07-24T14:20+0200

donbass. opération russe

ministère russe de la défense

russie

ouragan (lance-roquettes multiple)

himars (high mobility artillery rocket system)

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1055334432_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_f6cf60d24ee273521be422fa87c4da07.jpg

Les forces russes ont détruit cinq drones ukrainiens et intercepté 10 projectiles des lance-roquettes multiples HIMARS et Ouragan, a annoncé ce dimanche 24 juillet le ministère russe de la Défense.Les roquettes d’Ouragan et de HIMARS ont été interceptées en République populaire de Donetsk, dans les régions de Zaporojié et de Kherson.L’aviation russe a en outre effectué des frappes contre des dépôts d’armes et de munitions à Nikolaïev.Des HIMARS en UkraineLe M142 HIMARS est un lance-roquettes multiple très mobile développé par la société américaine Lockheed Martin. Cette arme peut utiliser plus de 20 types de munitions dont la portée de tir varie de 30 à 80 km en mode de lance-roquettes multiples à 300 km voire plus en mode de système de missile opérationnel tactique. Les États-Unis ont livré plusieurs de ces systèmes à l’armée ukrainienne.La République populaire de Lougansk a annoncé ce dimanche qu’une frappe de six roquettes HIMARS avait détruit un hôtel et endommagé sept maisons, une pharmacie, un marché municipal et une ligne de haute tension dans la ville de Krasny Loutch. Une responsable de l’hôtel a été blessée pendant cette frappe menée dans la nuit du 23 au 24 juillet.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministère russe de la défense, russie, ouragan (lance-roquettes multiple), himars (high mobility artillery rocket system), ukraine