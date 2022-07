https://fr.sputniknews.com/20220724/la-fete-de-la-biere-au-maroc-va-t-elle-devenir-une-realite-cette-annee--1055638445.html

La fête de la bière au Maroc, va-t-elle devenir une réalité cette année?

La chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc organise la première édition du fameux Oktoberfest en octobre prochain, à Casablanca. Largement... 24.07.2022, Sputnik Afrique

maroc

maghreb

oktoberfest

bière

allemagne

À Casablanca, la première édition de la plus célèbre fête de la bière est prévue le 28 octobre. AHK Marokko précise que les tickets coûtent 800 dirhams pour les membres et 1.200 dirhams pour les non-membres de l’organisation.Retransmise électroniquement par plusieurs médias marocains et maghrébins, l’annonce semble avoir divisé l’opinion. Certains internautes saluent l’initiative tandis que d’autres se demandent pourquoi organiser un tel évènement dans un pays musulman.Tout cela sur fond de restrictions légales concernant les boissons alcoolisées en vigueur au Royaume. En 2015, un festival semblable organisé par la société Brasseries du Maroc avait finalement été annulé par la préfecture de Casablanca.Cette année, les chances des Allemands de tenir cette petite copie de l’Oktoberfest au Maroc sont plus importantes, écrit la presse. Le nouveau gouvernement libéral, Aziz Akhannouch en tête, a déjà parlé de la dépénalisation de la vente et de la consommation de l’alcool au Royaume. Il pourrait donc être plus favorable à ce type d’évènement.Oktoberfest en BavièreOktoberfest est sans doute la plus célèbre fête de la bière en Europe, et peut-être dans le monde. Organisée depuis 1810 à Munich, en Bavière, ce festival se tient de la deuxième quinzaine du mois de septembre jusqu’au premier dimanche d’octobre.La fête rassemble chaque année six millions de visiteurs en moyenne. On y sert 60.000 hectolitres de bière et 500.000 poulets rôtis en plus d’autres plats traditionnels bavarois tels que les saucisses et le rôti de porc.

Actus

