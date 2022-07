https://fr.sputniknews.com/20220724/lavrov-la-russie-veut-aider-les-ukrainiens-a-se-debarrasser-de-leur-gouvernement-antipopulaire-1055639830.html

Lavrov: la Russie veut aider les Ukrainiens à se débarrasser de leur "gouvernement antipopulaire"

Lavrov: la Russie veut aider les Ukrainiens à se débarrasser de leur "gouvernement antipopulaire"

Lors de son discours au siège de la Ligue arabe au Caire, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est revenu sur le conflit en Ukraine. Moscou voudrait... 24.07.2022, Sputnik Afrique

2022-07-24T23:07+0200

2022-07-24T23:07+0200

2022-07-24T23:07+0200

crise en ukraine

ukraine

russie

sergueï lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103140/33/1031403394_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a184e236b14af4fe02240ab981298224.jpg

Moscou déplore que les autorités ukrainiennes manipulent les citoyens de leur pays, présentant faussement la Russie comme l’ennemi de l’Ukraine, a déclaré ce 24 juillet au Caire le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, devant les ambassadeurs des pays membres de la Ligue arabe.Le ministre russe s’est cependant dit convaincu que les liens historiques entre la Russie et l’Ukraine seraient rétablis.Opération militaire spéciale russe en UkraineLe 24 février, le Président russe a annoncé le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Les objectifs de l’opération sont de protéger la population du Donbass et les russophones en Ukraine, qui sont "victimes d'intimidation et de génocide de la part de Kiev depuis huit ans" mais aussi d’assurer "la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine", laquelle mène une politique hostile à l’égard de la Russie.Moscou et Kiev s’étaient approchés d’un accord en mars dernier, après un mois de combats, avec la médiation d’Ankara. Selon cet accord, l’Ukraine devait reconnaître l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que l’appartenance de la Crimée à la Russie. En signe de bonne volonté, l’armée russe s’était retirée des régions autour de Kiev et dans le nord-est de l’Ukraine, mais les autorités ukrainiennes ont finalement refusé de poursuivre les pourparlers.Le conflit se déroule sur fond de sanctions antirusses sans précédent, alors que l’Occident et l’Otan soutiennent militairement et médiatiquement Kiev.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crise en ukraine, ukraine, russie, sergueï lavrov