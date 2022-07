https://fr.sputniknews.com/20220724/lavrov-moscou-ne-demande-pas-a-loccident-de-lever-les-sanctions--1055636864.html

Lavrov: Moscou ne demande pas à l’Occident de lever les sanctions

En visite en Égypte, le chef de la diplomatie russe a expliqué la position officielle sur la question des sanctions économiques occidentales contre son pays... 24.07.2022, Sputnik Afrique

La Russie ne demande pas la levée des sanctions économiques imposées par l’Occident, a déclaré ce dimanche 24 juillet le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse au Caire, le premier point de sa tournée africaine.Selon M.Lavrov, l’impact négatif évident sur la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale n’est pas le choix de Moscou.Il a ajouté que Moscou avait accepté de signer les accords sur l’exportation du blé d’Ukraine en échange de la levée des restrictions sur les produits et les engrais russes, garantie personnellement par le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres. Il s’agit du mémorandum signé entre la Russie et les Nations unies à Istanbul le 22 juillet parallèlement à l’accord sur les céréales ukrainiennes.Après l’Égypte Sergueï Lavrov se rendra en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie, où son périple se terminera le 28 juillet.

