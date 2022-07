https://fr.sputniknews.com/20220724/loriental-pourrait-bientot-devenir-une-locomotive-de-developpement-du-maroc-1055637383.html

L'Oriental pourrait bientôt devenir une locomotive de développement du Maroc

L'Oriental pourrait bientôt devenir une locomotive de développement du Maroc

Le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce Ryad Mezzour a estimé que la région de Oudja pourrait devenir une locomotive importante du développement au... 24.07.2022, Sputnik Afrique

2022-07-24T19:43+0200

2022-07-24T19:43+0200

2022-07-24T19:49+0200

maroc

maghreb

économie

industrie

ryad mezzour

infrastructure

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1055637234_0:243:3008:1935_1920x0_80_0_0_479ef6dbb4efb7fa5c0044b64decde45.jpg

Les investisseurs manifestent de l'intérêt pour la région de l'Oriental et ses nouvelles infrastructures, notamment le méga-projet Nador West Med, pourraient encourager le développement économique du Maroc, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.M.Mezzour a évoqué la signature prochaine de plusieurs conventions visant la création de 3.500 emplois directs et 5.000 indirects dans cette région, lors d'une intervention le 23 juillet à la 5ème édition du Meet the Lead, organisée à Oudja par la Fondation Startup Grow sous le thème "Be Part of the Future".Des projets prometteurs pouvant générer plus de 10.000 emplois directs et 15.000 emplois indirects seront créés durant les prochains mois, en plus des grands chantiers pensés par le ministère du Commerce et de l’Industrie pour accompagner l’ouverture du grand port de Nador, a ajouté le ministre.

maroc

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, maghreb, économie, industrie, ryad mezzour, infrastructure