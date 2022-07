"Nous sommes désormais un pays pauvre": Trump fustige la politique économique de Biden

"Il y a deux ans, nous étions indépendants sur le plan énergétique et même dominant. Nous étions en passe de devenir plus puissants que l'Arabie saoudite et la Russie dans ce domaine. Nous sommes désormais un pays pauvre. Un pays pauvre avec Biden à genoux, qui mendie des ressources énergétiques dans le monde" a déclaré l'ancien chef de l’État.