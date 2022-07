https://fr.sputniknews.com/20220725/alger-et-damas-conjugueront-leurs-efforts-pour-regler-les-differends-entre-pays-arabes-1055646413.html

Alger et Damas conjugueront leurs efforts pour régler les différends entre pays arabes

Alger et Damas conjugueront leurs efforts pour régler les différends entre pays arabes

Le monde arabe "a besoin de la Syrie et non l’inverse", a déclaré en visite à Damas le chef de la diplomatie algérienne cité par l’agence SANA. 25.07.2022, Sputnik Afrique

2022-07-25T18:20+0200

2022-07-25T18:20+0200

2022-07-25T18:24+0200

international

syrie

algérie

coopération

afrique

ramtane lamamra

bachar el-assad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/1044505932_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_586c19eb3f86dd88953ca019fa09a823.jpg

Lors de sa récente visite, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra a annoncé que les deux pays s’appliqueraient à trouver des solutions aux différends interarabes, rapporte l’agence syrienne officielle SANA.S’entretenant avec le Président Assad, le chef de la diplomatie algérienne a assuré que la Syrie était "un élément essentiel sur la scène arabe et un membre fondateur de la Ligue arabe", soulignant que le monde arabe "a besoin de la Syrie et non l’inverse", indique l’agence.Pour sa part, le leader syrien a assuré M.Lamamra que son peuple "n’oublierait pas la position de l’Algérie qui s’était tenue à ses côtés dans sa guerre". Il a confirmé la volonté de Damas d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération mutuellement avantageuse avec l’Algérie.Syrie VS Ligue arabeLa Syrie avait été exclue de la Ligue arabe dès fin 2011 sur fond de la guerre dévastatrice qui ravageait son territoire, et les États arabes, dont ceux du Golfe, dénonçant la répression des manifestations antigouvernementales. Or, fin 2018, les Émirats arabes unis, le sultanat d’Oman et Bahreïn ont rouvert leurs missions diplomatiques à Damas. Abou Dhabi a d’ailleurs officiellement reconnu que l’exclusion de la Syrie de la Ligue arabe était une erreur. Pourtant, la question de son retour continue de diviser.

syrie

algérie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

international, syrie, algérie, coopération, afrique, ramtane lamamra, bachar el-assad