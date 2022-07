https://fr.sputniknews.com/20220725/la-visite-de-serguei-lavrov-en-afrique-fait-esperer-un-ordre-mondial-equitable-1055647755.html

La tournée africaine de Sergueï Lavrov fait espérer "un ordre mondial équitable"

La tournée africaine de Sergueï Lavrov fait espérer "un ordre mondial équitable"

Tandis que Sergueï Lavrov poursuit sa tournée diplomatique en Afrique, l’espoir grandit de "revoir la Russie reprendre sa position d’antan", celle de l’URSS, a... 25.07.2022, Sputnik Afrique

2022-07-25T21:53+0200

2022-07-25T21:53+0200

2022-07-25T22:15+0200

afrique

sergueï lavrov

ukraine

urss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1055640584_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_228a4b715afef4e25116082b27a0c640.jpg

La tournée africaine du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov permet de mieux comprendre "les visions des uns et des autres par rapport à un nouvel ordre mondial qui se dessine depuis le début de la crise en Ukraine", estime le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense à Université de Blida II en Algérie.Contacté par Sputnik, l’analyste a qualifié la visite de M.Lavrov de "très importante pour l’Afrique" et de "très instructive". Selon lui, ce déplacement a rappelé les relations "au top" qui existaient entre l’Union soviétique et divers pays du continent africain.Une vision similaire à celle de MoscouSur fond de montée du panafricanisme et de retour à une vision "similaire à la vision de la Russie" dans plusieurs capitales africaines, l’espoir grandit de "revoir la Russie reprendre sa position d’antan", celle de l’Union soviétique, qui permettra d’avancer "vers le rétablissement d’un ordre mondial équitable", souligne l’interlocuteur de l’agence.Il a ainsi noté le caractère rassurant de la visite de M.Lavrov dans le contexte des craintes de crise alimentaire mondiale suscitées par la situation en et autour de l’Ukraine.

afrique

ukraine

urss

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrique, sergueï lavrov, ukraine, urss