Lavrov blâme l’"insolidité" des États-Unis face à la Ligue arabe

En tournée africaine, Sergueï Lavrov a condamné les États-Unis qui, selon lui, sont "obsédés" par la volonté d’interdire à tout le monde de communiquer avec la... 25.07.2022, Sputnik Afrique

Il "n’est pas solide" pour les États-Unis de dissuader les pays africains de coopérer avec la Russie, estime le ministre russe des Affaires étrangères, qui effectue une tournée africaine.Pas de photos avec Lavrov?Selon le chef de la diplomatie russe, les pays occidentaux sont obnubilés par la volonté d’interdire aux responsables de se faire photographier avec les hommes politiques russes. Il dit avoir pris connaissance d’un protocole diffusé parmi les diplomates par le secrétariat de la Ligue arabe.Ce document concernerait une démarche entreprise auprès de la Ligue arabe par un groupe d’ambassadeurs occidentaux dont ceux des États-Unis, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et un représentant de l’UE.Un grand voyageLors de sa tournée africaine, qui se terminera le 28 juillet, après l’Égypte, le ministre russe se rendra en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie pour discuter de dossiers internationaux, régionaux et de coopération bilatérale.Sa précédente grande tournée en Afrique avait eu lieu en 2018 et avait inclus l’Angola, la Namibie, le Mozambique, l’Éthiopie et le Zimbabwe.Quelques jours avant le début de ce voyage, les autorités russes ont annoncé la tenue d’un sommet Russie-Afrique en 2023.

