Le chef de la diplomatie congolaise se souvient de ses années universitaires en Russie

Saint-Pétersbourg, l’Ermitage, théâtres… Recevant son homologue russe, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, est devenu... 25.07.2022, Sputnik Afrique

Le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a tenu une conférence de presse conjointe ce lundi avec son collègue Sergueï Lavrov et… s'est entretenu en russe avec des journalistes!Il a raconté comment il avait appris le russe à Leningrad (maintenant Saint-Pétersbourg), a cité Pouchkine et a déclaré que le Congo est un ami de la Russie.Il a expliqué que la langue russe est maintenant populaire au Congo et que plusieurs personnes l'étudient."Vous savez que nous sommes avec vous. Nous sommes vos amis, de vrais amis", a souligné le ministre.Liens universitaires entre les paysSelon l'ambassade de Russie au Congo, plus de 8.000 ressortissants ont fait des études en URSS et en Russie. Un bureau de l’agence qui s’occupe des étudiants étrangers en Russie est ouvert dans la capitale, Brazzaville. Chaque année des bourses sont attribuées aux citoyens qui souhaitent étudier en Russie.

