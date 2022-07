https://fr.sputniknews.com/20220725/un-caesar-francais-qui-pilonnait-le-centre-de-donetsk-mis-hors-service-par-une-frappe--video-1055644066.html

Un Caesar français qui pilonnait le centre de Donetsk mis hors service par une frappe – vidéo

Alors que Paris prévoit d’investir 85 millions d’euros pour remplacer les 18 canons automoteurs Caesar donnés à Kiev, des troupes prorusses ont repéré et... 25.07.2022, Sputnik Afrique

La chaîne Telegram WarGonzo a publié la vidéo d’un canon automoteur français Caesar qui a été mis hors d’état par une frappe alors qu’il tirait sur le centre-ville de Donetsk. D’après la chaîne, ce Caesar a été repéré à l’aide d’un drone par une unité spéciale qui depuis peu se trouve dans le Donbass et chasse les armes livrées à l’Ukraine par l’Otan.Des canons français déjà entre les mains des Russes?Le 29 juin, la Défense russe a annoncé avoir détruit un détachement avec un canon automoteur Caesar. Encore plus tôt, le 20 juin l’avocat Régis de Castelnau a affirmé sur son compte Telegram que deux canons avaient été interceptés intacts par les Russes et se trouvaient dans l’usine UralVagonZavod. Ce dernier a ensuite "remercié" le Président français pour ce "cadeau".La France a déjà livré 12 de ces canons et six autres sont en route pour l'Ukraine. Cela représente près du quart du stock de l’armée français. Cité par l’AFP, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a indiqué que Paris allait investir 85 millions d’euros pour remplacer ces armes données à Kiev.

