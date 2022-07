https://fr.sputniknews.com/20220725/un-marocain-tombe-de-cheval-et-survit-grace-a-une-touriste-israelienne-1055645109.html

Un Marocain tombe de cheval et survit grâce à une touriste israélienne

La présence d'une médecin israélienne parmi les spectateurs d'un show équestre au Maroc a permis de sauver la vie d'un cavalier jeté à terre par son cheval... 25.07.2022, Sputnik Afrique

Un accident qui pourrait s'être avéré tragique a tourné en sauvetage. Ainsi, un cavalier marocain de 53 ans participait, la semaine dernière, à un spectacle donné à Marrakech lorsqu'il a fait une chute accidentelle, relate la chaîne i24NEWS. Son cheval, pris de panique à cause de coups de feu, a trébuché et l’a entraîné avec lui.Une réaction rapideLa chute a été jugée mortelle par ceux qui y ont assisté. Mais heureusement pour l'artiste, une touriste israélienne était parmi les spectateurs, et s'est précipitée à son secours. Elle était médecin et a tout de suite rassuré l'assistance sur le fait que l'homme n'était pas mort.Elle lui a accordé les premiers soins et a réussi à relancer son cœur avant l’arrivée des secours qui l'ont conduit à l’hôpital.

