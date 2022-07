https://fr.sputniknews.com/20220725/une-provocation-monstrueuse-preparee-par-kiev-dans-le-donbass-avertit-la-defense-russe-1055645795.html

"Une provocation monstrueuse" préparée par Kiev dans le Donbass, avertit la Défense russe

Dans les jours à venir, des dizaines de milliers de personnes risquent d’être intoxiquées dans la ville de Slaviansk, annonce le ministère russe de la Défense... 25.07.2022, Sputnik Afrique

Alors que l’armée russe et les forces de la RPD s’approchent progressivement de la ville de Slaviansk, le service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a l’intention d’y mettre en place une provocation avec l’utilisation de substances chimiques très toxiques.Une provocation cyniqueSi la provocation a lieu, un nuage toxique s'étendra sur plus de 10 kilomètres et toutes les zones résidentielles de Slaviansk et les agglomérations voisines se trouveront en grande difficulté.Comme le précise le ministère, le but est d'accuser les Forces armées russes et celles de la RPD de frappes prétendument aveugles sur des objectifs potentiellement dangereux. D’après le scénario élaboré par Kiev, cela doit être largement couvert par les médias ukrainiens et occidentaux.

