Au-dessus de Moscou: la première répétition de la partie aérienne du défilé de la Victoire - vidéo

Plus de 70 avions et hélicoptères militaires ont survolé Moscou pendant la répétition de la partie aérienne du défilé pour la Journée de la Victoire.

La capitale a été également survolée par quatre appareils Kinjal – des chasseurs MiG-31K capables d'embarquer des missiles hypersoniques, quatre chasseurs de 5e génération Su-57. De plus, le ciel moscovite a été traversé par un avion de reconnaissance A-50, des avions de transport Il-76, des bombardiers stratégiques Tu-95MC et Tu-160, des bombardiers à long rayon d'action Tu-22M3, des bombardiers tactiques Su-24 et Su-34.

A ce groupe aérien ont participé des chasseurs MiG-29, Su-30 et Su-35S, ainsi que des hélicoptères Mi-26, Mi-8, Ka-52, Mi-35, Mi-28N. La partie aérienne du défilé a été clôturée par six avions d'attaque au sol Su-25.

L'Agence fédérale des transports aériens Rosaviatsia a précisé que les restrictions de l'usage de l'espace aérien décrétées à cause de la répétition n'avaient pas perturbé le travail des aéroports de Moscou.

Plus tôt, Vladimir Poutine a annoncé le report du défilé de la Victoire sur la place Rouge à cause du coronavirus. Et d'ajouter que la marche du Régiment immortel aura également lieu quand la morbidité diminuera. Un défilé aérien et des feux d'artifices seront organisés dans les villes russes samedi 9 mai, le jour de la célébration du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique.