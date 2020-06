À Paris, l’Ambassadeur russe a remis une médaille commémorative aux enfants de la guerre

L’ambassadeur de Russie en France a accueilli un groupe de vétérans et de volontaires français et russes lors d’une cérémonie de remise des médailles commémorant le «75e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale»

Le Président russe a déclaré 2020 année de la mémoire et de la gloire en Russie, en l’honneur du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique et a institué par décret une médaille «75 ans de victoire». Cette médaille est décernée à tous les participants et vétérans de la guerre.

L’Ambassadeur de la #Russie en #France a décoré les vétérans de la Seconde Guerre mondiale par une médaille commémorative «75 anniversaire de la #Victoire » @AmbRusFrance pic.twitter.com/KAVCn2ubHx — Oxana_Sputnik (@kastor_sputnik) June 23, 2020

​Alexeï Mechkov, ambassadeur de Russie à Paris, a remis cette médaille commémorative à Nelly Goubko et Inga Glouchko, deux enfants de la guerre qui vivaient à l’époque à Leningrad, et qui sont maintenant installés en France.

«Il est très symbolique que notre cérémonie ait lieu aujourd’hui: nous sommes à la veille du grand défilé de la victoire sur la Place Rouge. Demain, à l’occasion du 75e anniversaire de ce défilé historique, nos armées, chars, avions et anciens combattants passeront par les rues de Moscou», a déclaré l’Ambassadeur russe.

«Pour nous, tous les événements associés à cette grande guerre sont dans nos cœurs. Ils sont aussi dans les cœurs des dirigeants du pays, qui ont décidé de vous décerner […] cette médaille, qui sera l’une des plus chères pour vous», a conclu Alexeï Mechkov.

On compte plus de 30.000 citoyens soviétiques –russes, ukrainiens, biélorusses, tatares, géorgiens, kazakh– qui ont combattu en France. Ces derniers jours, la France a accueilli plusieurs événements liés à l’anniversaire de la victoire soviétique dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, comme les Russes désignent la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, samedi 20 juin, une cérémonie s’est-elle tenue en l’honneur de l’escadrille Normandie-Niémen. Lundi 22 juin, des diplomates de la Fédération de Russie, de Serbie et de plusieurs pays de la CEI ont déposé des fleurs à la nécropole soviétique de la ville de Noyer-Saint-Martin.