«Nous sommes invincibles quand nous sommes ensemble»: Vladimir Poutine à l’occasion des 75 ans de la Victoire - vidéo

À l’occasion du 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, et dans un contexte de confinement face au Covid-19, le Président russe dépose des fleurs devant la tombe du Soldat inconnu et s’adresse à ses concitoyens.

C’est en plein confinement que la Russie commémore ce samedi 9 mai les 75 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le traditionnel défilé militaire sur la place Rouge n’a donc pas lieu, le Président ne faisant que déposer des fleurs devant la tombe du Soldat inconnu, au pied du mur du Kremlin, avant de s'adresser à ses concitoyens dans un discours télévisé.

«La portée spirituelle de la Victoire reste inchangée, c’est notre mémoire et notre fierté», a indiqué le Président en félicitant les vétérans et tous les Russes.

«Nous savons et nous croyons fermement que nous sommes invincibles quand nous sommes ensemble», a-t-il souligné.

D’habitude, le chef de l’État prononce son discours depuis une tribune installée sur la place Rouge. Mais face à l’épidémie, le défilé a été reporté à une date encore indéterminée.

Après son discours, le Président a passé en revue le régiment du Kremlin.

Des commémorations raccourcies

La partie aérienne du défilé aura quant à elle lieu. Des dizaines d’aéronefs survoleront Moscou. La marche du Régiment immortel , à laquelle participent des descendants et des membres de famille de vétérans tenant leurs portraits, ne se déroulera pas non plus, mais les Russes sont invités à sortir dans la soirée avec ces portraits sur les balcons et à chanter une chanson soviétique, symbole de la Victoire.

Une minute de silence sera observée à 19h00. Des feux d’artifice seront également tirés à travers le pays, mais les citoyens sont invités à le regarder depuis chez eux.

À l’heure actuelle, la Russie compte 187.859 contaminés et 1.723 morts du Covid-19.