Les pilotes russes en action dans le ciel syrien pour le Jour de la Victoire de 1945 - vidéo

À l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire contre le fascisme de la Seconde Guerre mondiale, des pilotes russes ont participé le 9 mai à un spectacle aérien dans le ciel de la base de Hmeimim en Syrie.

Des hélicoptères de transport et d'attaque Mi-8 et Mi-35M, des avions de transport militaire An-30 et An-72, des chasseurs polyvalents Su-35, ainsi que des bombardiers Su-34 ont survolé la base aérienne.

Ressentir la responsabilité

Un avion de détection radar à longue portée A-50 et deux bombardiers Su-24 ont également fait leur apparition dans le ciel syrien.

«Nous repartons en vol tout en ressentant la responsabilité, pour transmettre nos félicitations sous la forme d'un spectacle aérien loin de notre patrie, et cette journée est une autre occasion de se souvenir des anciens combattants décédés, de féliciter ceux qui sont toujours en service», a indiqué le pilote de l’avion Su-24, Sergueï Dmitriev.

Respecter tous les paramètres de vol

«La chose la plus difficile est de respecter tous les paramètres de vol: l’ordre, la vitesse et, bien sûr, le temps de sortie exact», a expliqué le pilote d’un Su-34 Vassili Petrov.

Défilé aérien à Moscou

Tous les pilotes qui sont montés dans le ciel sont bien expérimentés, certains ont participé plus d'une fois aux défilés de la Victoire . Pourtant, c’est un défi même pour eux.

Même si le défilé militaire, tenu traditionnellement le 9 mai en Russie, a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, sa partie aérienne a été maintenue.

Des hélicoptères, des chasseurs, des bombardiers stratégiques et à long rayon d’action Tu-95MS, Tu-160 et Tu-22M3 ont survolé la place Rouge. En outre, l'aviation de transport militaire a été aussi engagée.