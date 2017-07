Lavrov: les USA et Moscou d’accord sur un cessez-le-feu en Syrie

Les gouvernements russe et américain sont prêts à assurer le régime du cessez-le-feu de tous les groupes dans le sud-ouest de la Syrie, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, commentant la toute première entrevue entre les deux Présidents au G20 à Hambourg.

«Ils [les dirigeants russe et américain, ndlr] se sont entendus sur des choses concrètes. La première est qu’aujourd’hui, dans la capitale jordanienne d’Amman, les experts de la Russie, des États-Unis et de la Jordanie ont terminé leur travail. Ils sont tombés d'accord sur un mémorandum visant à créer une zone de désescalade sur le sud-ouest de la Syrie, à savoir dans les régions de Deraa, Quneitra et Soueïda», a souligné M.Lavrov.

Et d’ajouter que le régime du cessez-le-feu serait en vigueur à compter du 9 juillet à midi (heure de Damas).

Le diplomate russe a précisé que les pourparlers ayant pour but de créer une zone de désescalade dans le nord de la Syrie se poursuivaient.

Dans le cadre du sommet du G20, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont rencontrés pour leur toute première entrevue afin de discuter des questions d’actualité.

L'entrevue a duré deux heures et 20 minutes.