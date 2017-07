Les USA et Moscou pour un canal communication afin de promouvoir les accords de Minsk

Afin de régler le plus vite possible la crise dans l’est de l’Ukraine, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont mis d'accord sur la création d’un canal de communication entre les représentants russe et américain qui les aidera à promouvoir la mise en œuvre des accords de Minsk, a indiqué Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à l’issue des pourparlers entre les deux présidents à Hambourg.

«Lors de la discussion de la situation en Ukraine, la partie américaine a indiqué qu'ils avaient nommé un représentant spécial pour promouvoir le règlement de la crise ukrainienne. Il est convenu de créer un canal entre le représentant de la Russie et le représentant des États-Unis afin de pouvoir utiliser cette possibilité […] pour assurer le règlement sur la base des accords de Minsk, en s’appuyant sur le potentiel du groupe de contact et du format Normandie», a déclaré le ministre.

© Sputnik. Vitaly Belousov Moscou évoquera la question de l’inéluctabilité des accords de Minsk au Format Normandie

L'agence Reuters a annoncé ce vendredi que le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson avait nommé l'ancien ambassadeur des États-Unis à l'Otan, Kurt Volker, comme représentant spécial en Ukraine.

Diplomate de carrière, Volker représentait les États-Unis à l'OTAN sous la présidence de Georges W. Bush puis sous celle de Barack Obama. Il est actuellement expert en politique étrangère et en sécurité nationale au McCain Institute for International Leadership à l'Université de l'Arizona